¡Saldrán a la luz! Bandai confirmó que las cartas de One Piece antes canceladas como parte de una promoción con una cadena de hamburguesas sí llegarán: Fechas y cómo conseguirlas

Hace unos meses salió la noticia de que una popular cadena de hamburguesas tendría una colección de cartas exclusiva de One Piece, sin embargo, este tipo de promociones causó un gran escándalo luego de que muchos clientes desperdiciaron su comida durante la temporada de Pokémon, pues solamente les importaba conseguir su carta.

Lo que inicialmente fue una gran idea para conseguir más consumidores, lo único que habría logrado es un gran caos, por ello se habría tomado la decisión de cancelar este tipo de promociones, aunque para buenas noticias de los fans, las cartas llegarán a la luz pronto.

¿Cómo conseguir las cartas coleccionables de One Piece?

De acuerdo con Bandai, debido a la gran solicitud de fans, las cartas de One Piece se podrán conseguir en algunos eventos oficiales y tiendas participantes a partir del 17 de octubre hasta el 30 de noviembre o hasta agotar existencias.

Bandai retomó el proyecto de estas seis cartas especiales de One Piece y ya detalló las maneras en las que se pueden conseguir. Se informó que se distribuirán en dos sobres de tres cartas cada una que estarán presentes en distintos eventos.

El primer paquete que incluye las cartas contiene a Tony Tony Chopper, Shanks y Sabo podrá conseguirse en eventos oficiales y batallas. El segundo paquete que incluye las cartas de Nami, Ace y Luffy, el cuál se podrá conseguir en reuniones de intercambio oficiales de las tiendas, batallas oficiales, batallas de 8 pack y fines de semana de Metalobby.

¿Cómo será la distribución en algunas tiendas para conseguir las cartas de One Piece?

Por cada compra de 1,500 yenes ($180 pesos mexicanos) en productos del ONE PIECE Card Game, recibirás un Promotion Card Set 2025 con las 6 cartas (Chopper, Nami, Ace, Shanks, Sabo y Luffy).

De momento es toda la información que Bandai ha compartido, aunque los fans esperan que en los próximos días se informe a qué países llegarán.