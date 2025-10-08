⁠Es ganadora del Oscar, fue la película de terror más aclamada de su año y ahora llega a HBO Max

La Sustancia se estrenó en el 2024, película protagonizada por Demi Moore y Margaret Qualley, siendo una película de terror aclamada en el año de su estreno, debido al body horror que maneja y a la fuerte crítica que hace a la industria mediática.

Muchos usuarios se quedaron con las ganas de poder ver el conocido filme ganadora del Oscar. Por suerte, se acaba de anunciar que la película llegará a la aplicación de HBO Max, permitiendo que más usuarios puedan verla y disfrutar de la producción.

¿Cuándo sale La Sustancia en HBO?

En un inicio era posible ver la película de terror solamente en dos plataformas de streaming. La primera de ellas es en Amazon Prime Video, pero debes de contar con la suscripción a la app de MUBI. Claramente, dentro de otras apps en las que puedes ver la película, esTÁ directamente en MUBI y Apple TV, donde es necesario pagar su suscripción.

La película ganadora del Oscar, ahora formará parte del catálogo de HBO Max, siendo una gran oportunidad para los usuarios de poder ver el conocido filme. Se menciona que ya estará disponible a partir del 11 de octubre, noticia que dieron a conocer en sus redes sociales.

¿Cuál es el mensaje de la película La Sustancia?

La historia se enfoca en la historia de Elisabeth Sparkle, quien fue una reconocida celebridad que se destacaba por su talento y belleza. Quien al envejecer es ignorada y despedida de la televisión. Ante la presión descubre una droga que le ayuda a crear una versión más joven de ella, quien adopta el nombre de Sue.

La película de terror ganadora del Oscar, además de impactar a los usuarios con el body horror, dentro de la historia maneja un fuerte mensaje. Proyecta la presión social que sienten las mujeres en el mundo, al encontrarse con cuerpos y pieles perfectas en las redes sociales, creando estándares físicos que en muchas ocasiones son imposibles o inexistentes.

Después de casi un año de su estreno, sigue generando UN gran impacto entre los usuarios. Por eso, si no tuviste la oportunidad de verla, ahora podrás hacerlo desde la app de HBO Max. Dinos, ¿con quién planeas verla?