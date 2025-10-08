¿De qué tratará y cuándo se estrenará la película de Alejandro González Iñárritu con Tom Cruise? Esto sabemos

Aunque aún faltan varios meses para ver la actuación del icónico Tom Cruise bajo la dirección de Alejandro González Iñárritu en pantalla grande, el mexicano dio detalles sobre el trabajo del protagonista de Top Gun: Maverick que ha dejado ansiosos a los amantes del Séptimo Arte que han seguido de cerca la carrera de ambos.

¡Después de 20 años, se reconcilian los creadores de Amores Perros! TV Azteca [VIDEO] Durante la celebración del 25 aniversario del estreno de Amores Perros, en el Palacio de Bellas Artes, Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga hicieron las paces.

“Trabajar con Tom fue espectacular, fue una experiencia muy hermosa, muy cálida, de mucha confianza. Es una película de la que me siento muy orgulloso, ahorita la estoy editando, es muy diferente a todo lo que he hecho. ‘El Chivo’ y yo nunca habíamos hecho algo así y me gusta mucho porque en esta película aprendimos cómo hacerla”, afirmó González Iñárritu en una Masterclass que ofreció este domingo en la Cineteca Nacional.

¿De qué tratará la nueva película de González Iñárritu?

La cinta, que se estrenará en octubre de 2026, narrará la historia del “hombre más poderoso del mundo se embarca en una misión frenética para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que ha desatado lo destruya todo”, según la sinopsis. Además de Cruise, Jesse Plemons, Sandra Hüller, Sophie Wilde, Riz Ahmed, Emma D’Arcy, Michael Atuhlbarg y John Goodman completan el elenco.

“Estuvimos meses entendiendo cómo hacer esta película, ni siquiera sabíamos, para saber si se puede hacer, no era leyendo Google o ChatGPT, lo teníamos que hacer, era con prueba y error para ver cómo se veía, sí hay momentos bien bonitos cuando estás explorando cosas así, pero tienes que probar y probar hasta que salga lo que estás esperando”, agregó González Iñárritu. Cabe mencionar que la última cinta del mexicano se llevó el Ariel a Mejor Dirección en 2023.

