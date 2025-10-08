En el Día Internacional de los Calvos te dejamos nuestro top de los personajes más épicos

Este 07 de octubre es reconocido por ser el “Día Mundial de los Calvos” o “los Pelados”, dependiendo de la región del mundo en que te encuentres y aunque ser “pelón” es un destino del que muchos no podremos escapar (*inserte emoji llorando), hoy en su día te traemos el top de los calvos más épicos de la cultura geek.

Aunque muchos asocian a los pelones con personajes de villanos, la verdad es que hay calvas que son más que heroicas, mismas que se han ganado nuestros corazones a lo largo de los años en películas, series, videojuegos y más.

¿Cuáles son los pelones más icónicos de la cultura geek?

Homero Simpson (Los Simpson): Este personaje de Springfield nos ha sacado carcajadas con sus ocurrencias a lo largo de las décadas, siendo uno de nuestros personajes animados favoritos.



El Profesor X (X-Men): Charles Xavier, el líder de los mutantes desde su primera aparición impuso sus grandes poderes donde combina sabiduría, poder mental y liderazgo, siendo uno de los héroes más respetados.



Lex Luthor (Superman) El archienemigo del kryptoniano es destacado por su inteligencia, por su actitud arrogante y por su capacidad de llevar a otro nivel cada plan que ejecuta, siendo una de las mentes más temibles.



Voldemort (Harry Potter): Este villano sin nariz y cabello se ha vuelto en todo un personaje de culto por el misterio que sigue a su figura dentro de este universo mágico.



Saitama (One Punch Man): Este es un héroe tan poderoso que derrotó incluso al peine… Es uno de los personajes modernos más seguidos por todos sus fans.



Kratos (God of War): El dios de la guerra en los videojuegos se ha vuelto uno de los personajes más icónicos del gaming, donde junto a su historia hemos pasado grandes horas pegados a la pantalla.



(God of War): El dios de la guerra en los videojuegos se ha vuelto uno de los personajes más icónicos del gaming, donde junto a su historia hemos pasado grandes horas pegados a la pantalla. Walter White (Breaking Bad) El personaje que pasó de ser un inocente profesor de secundaria a un capo del bajo mundo es sin duda uno de las personalidades más épicas de la televisión.

Mención honorífica:

John McClane (Duro de Matar): Bruce Willis sin duda ocupa un lugar en esta lista pues su peinado es uno de los más reconocidos de la pantalla grande, siendo una de las figuras más queridas y épicas.