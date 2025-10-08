En el Día Internacional de los Calvos te dejamos nuestro top de los personajes más épicos
¡Conoce nuestro top de personajes geek calvos más épicos! ¿Quién nos faltó?
Este 07 de octubre es reconocido por ser el “Día Mundial de los Calvos” o “los Pelados”, dependiendo de la región del mundo en que te encuentres y aunque ser “pelón” es un destino del que muchos no podremos escapar (*inserte emoji llorando), hoy en su día te traemos el top de los calvos más épicos de la cultura geek.
Aunque muchos asocian a los pelones con personajes de villanos, la verdad es que hay calvas que son más que heroicas, mismas que se han ganado nuestros corazones a lo largo de los años en películas, series, videojuegos y más.
¿Cuáles son los pelones más icónicos de la cultura geek?
- Homero Simpson (Los Simpson): Este personaje de Springfield nos ha sacado carcajadas con sus ocurrencias a lo largo de las décadas, siendo uno de nuestros personajes animados favoritos.
- El Profesor X (X-Men): Charles Xavier, el líder de los mutantes desde su primera aparición impuso sus grandes poderes donde combina sabiduría, poder mental y liderazgo, siendo uno de los héroes más respetados.
- Lex Luthor (Superman) El archienemigo del kryptoniano es destacado por su inteligencia, por su actitud arrogante y por su capacidad de llevar a otro nivel cada plan que ejecuta, siendo una de las mentes más temibles.
- Voldemort (Harry Potter): Este villano sin nariz y cabello se ha vuelto en todo un personaje de culto por el misterio que sigue a su figura dentro de este universo mágico.
- Saitama (One Punch Man): Este es un héroe tan poderoso que derrotó incluso al peine… Es uno de los personajes modernos más seguidos por todos sus fans.
- Kratos (God of War): El dios de la guerra en los videojuegos se ha vuelto uno de los personajes más icónicos del gaming, donde junto a su historia hemos pasado grandes horas pegados a la pantalla.
- Walter White (Breaking Bad) El personaje que pasó de ser un inocente profesor de secundaria a un capo del bajo mundo es sin duda uno de las personalidades más épicas de la televisión.
Mención honorífica:
John McClane (Duro de Matar): Bruce Willis sin duda ocupa un lugar en esta lista pues su peinado es uno de los más reconocidos de la pantalla grande, siendo una de las figuras más queridas y épicas.