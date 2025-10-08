Primer vistazo de John Lithgow como el profesor Albus Dumbledore en la nueva serie de Harry Potter
Ya tenemos el primer vistazo de John Lithgow caracterizado como el legendario mago Albus Dumbledore en el set de la nueva serie de “Harry Potter”.
La nueva serie de Harry Potter producida por HBO continúa con su rodaje en Cornualles, Inglaterra, y recientemente los fans se han llenado de emoción con una serie de fotografías que se filtraron del actor John Lithgow (Dexter, The Crown) caracterizado como el sabio profesor Albus Dumbledore. El actor fue visto en el set luciendo una larga barba blanca, túnica azul oscuro y gafas, logrando una apariencia que recuerda a la versión del mago que muchos imaginaron al leer los libros de J.K. Rowling.
John Lithgow debuta como el nuevo Albus Dumbledore en la serie de Harry Potter
Llama la atención de los fans que el director de Hogwarts aparezca caminando en la playa, pero sobre todo ha cautivado a los mismos, el enorme parecido que tiene con el personaje, según se describe en los libros. Las teorías en torno a la ubicación del set en el que se ve al gran mago no podían faltar y los fans especulan con que podría tratarse de una escena en la que Dumbledore ayuda a Hagrid a llegar con el joven Harry en la famosa “cabaña sobre la roca”, lugar al que los Dursley huyen para evitar las cartas de Hogwarts.
Una temporada por cada libro
Durante una entrevista previa, Lithgow explicó que cada temporada adaptará un libro completo, lo que permitirá profundizar en la historia y en personajes como Dumbledore: “Dumbledore es como un arma nuclear. Solo aparece en momentos muy puntuales. No creo que sea un trabajo difícil, pero sí uno muy especial”, comentó el actor.
Lithgow también confesó que aceptar el papel fue una decisión importante en su carrera: “Recibí la llamada mientras estaba en el Festival de Sundance. No fue fácil decidirlo, porque este rol probablemente definirá el último capítulo de mi vida, pero estoy muy emocionado”.
¿Quiénes forman parte del reparto de la nueva serie de Harry Potter?
Además de John Lithgow como Dumbledore, el reparto principal incluye:
Dominic McLaughlin como Harry Potter
Arabella Stanton como Hermione Granger
Alastair Stout como Ron Weasley
Paapa Essiedu como Severus Snape
Janet McTeer como Minerva McGonagall
Nick Frost como Rubeus Hagrid
Katherine Parkinson como Molly Weasley
Johnny Flynn como Lucius Malfoy
La serie está escrita y producida por Francesca Gardiner (Succession) y dirigida por Mark Mylod, con producción ejecutiva de J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman (Harry Potter, Barbie).
¿Estás listo para disfrutar la serie?
