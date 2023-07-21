Esto es todo lo que debes saber sobre la película de la muñeca más famosa

Desde el inicio de los tiempos, desde que existió la primera niña, han existido las muñecas... ¿Quién no recuerda cuando comenzaron a surgir los rumores de que habría un live action de la muñeca más famosa del mundo? ¡Pues poco a poco fuimos descubriendo que no era un rumor! Las cosas rápidamente se aclararon y comenzaron a surgir los nombres de quienes estarían involucrados en tan gran entrega, y el estreno de esta esperada cinta por fin llegó, y si quieres ir a verla aquí está todo, de verdad ¡todo! lo que necesitas saber para disfrutar de esta entrega.

¿De qué trata el live action de “Barbie”?

Si bien con el primer adelanto que nos dieron el año pasado no podíamos especular demasiado acerca de la trama y de qué estarían haciendo cada uno de los personajes, con el trailer que se reveló el 04 de abril sabemos muchísmo más de qué es lo que podemos esperar de esta multitud de personajes.

En un inicio se nos presenta un mundo color de rosa en donde conocemos al personaje de Margot Robbie, y a sus otras compañeras, y a Ken y sus compañeros, claramente podemos intuir que donde viven es un sitio perfecto, todos tienen su rol bien establecido y obviamente los personajes principales tienen una muy bonita relación.

Sin embargo, en un punto podemos ver que estos dos importantes juguetes, por una razón que aún no se revela, deciden abandonar su hogar para adentrarse en el mundo real, donde suponemos que empezarán los conflictos y sobre todo los choques de realidades entre lo que vivían en su antiguo hogar y lo que verán al abandonarlo.

¿Quiénes son los actores que aparecen en "Barbie"?

Con un elenco bastante sorprendente, Greta Gerwig y su esposo Noah Baumbach se dieron a la tarea de escribir un guion que se cree será espectacular, y con la dirección de Gerwig, quien se ha convertido en una de las directoras más aclamadas de los últimos tiempos, las expectativas para esta película son bastante altas.

Entre las personas que se unen al universo de esta muñeca están Margot Robbie, Ryan Gosling, Kingsley Ben-Adir, Nari Nef, Emma Mackey, Dua Lipa, Ana Cruz Kayne, Scott Evans, Issa Rae, Kate McKinnon, Ncuti Gatwa, Nicola Caughlan, Rilu Arya, Michael Cera, America Ferrera, Helen Mirren, Will Farrell, Connor Swindells, entre otros tantos más.

Así que sí, tenemos vaaaarios muñecos y vaaaarias muñecas, entre las cuales está la presidenta, la que ganó un Pulitzer, la que es diplomática, la que es doctora, y bueno, tú te imaginarás... todo esto haciendo alusión a su conocido eslogan.

¿Quién es Greta Gerwig?

La directora de la ya exitosa película de tan afamada muñeca, Greta Gerwig, nació en Sacramento, California, y no solo es directora, sino que también ha incursionado en la actuación, ha sido guionista y por supuesto productora, como puedes ver ella también tiene muchas profesiones.

Estudió Filosofía e Inglés, tenía esperanza de convertirse en una exitosa y prolífica dramaturga, algo que cambió rápidamente al verse envuelta en su primer contacto con el mundo de la actuación en el cine y la televisión.

Ha dirigido películas bastantes populares, como sus dos últimos éxitos: "Mujercitas" y "Lady Bird" ambas protagonizadas por la prolífica actriz Saoirse Ronan y por el actor Timothée Chalamet.

Con una excelente reputación Greta Gerwig fue una de las causas principales para que muchos y muchas cinéfilas estuvieran más que interesadas en el live action de Margot Robbie, pues su visión y forma de contar historias es algo que ha cautivado a muchas audiencias.

Cuando Gerwig aceptó hacer este gran proyecto estuvo leyendo sobre la mujer que creó la primera muñeca Barbie, Ruth Handler, quien explicó en su autobiografía que al crear esta muñeca esperaba que "a través de la muñeca cualquier niña pudiera ser lo que deseara", y la inventó al ver a su hija Bárbara jugar, y si te preguntas ¿cuántos años tiene Barbie ahora al 2023? pues ella contaría con una edad de 64 años, pues vio la luz en 1959.

Greta Gerwig comenzó con esta historia en su cabeza, y cuando aceptó el proyecto eran tiempos pandémicos, en donde la industria del cine estaba sufriendo de una incertidumbre bastante triste, así que decidió que ese era el escenario perfecto para arriesgarse a lo grande, y el resto es historia.

¿Qué dice la crítica sobre la película de "Barbie"?

Si bien esta cinta lleva apenas un par de horas proyectándose en las salas de los cines más grandes alrededor de todo el mundo, ya hay una infinidad de críticas en donde la mayoría concuerdan que esta película es una bocanada de aire fresco, llena de risas, interpretaciones cómicas pero también con tintes de crítica que no se pueden dejar de lado.

Dentro de Rotten Tomatoes la película debutó con un 89% de aprobación apenas horas después de haberse estrenado en cines, y cuenta con el "certificado de frescura" de esta afamada página de crítica cinematográfica.

¿Qué clasificación es la película de "Barbie"?

La película "Barbie" fue calificada como PG-13 en las salas de cine, pero ¿qué significa la clasificación PG-13? pues de acuerdo al Motion Picture Association es una valoración en donde no se recomienda que niños y niñas menores de 13 años entren a ver el filme.

