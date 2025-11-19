OFICIAL: MUERE emblemático personaje de “Los Simpson” en un nuevo episodio, apareció por 34 AÑOS en la serie

Una muerte definitiva puso de luto a “Los Simpson” en el más reciente episodio del programa de la familia amarilla. Se trata de “Alice Glick”, la mujer mayor que infaliblemente tocaba el órgano en la iglesia de “Springfield”.

"Alice Glick", el personaje de "Los Simpson" que murió en la nueva temporada después de 34 años

En el episodio que se emitió en Estados Unidos el 16 de noviembre, perteneciente a la temporada 37 de la serie, se muestra que “Alice Glick” muere repentinamente durante un sermón de la iglesia. Posteriormente se revela que dejó toda su herencia para usarse en un programa de música en la “Escuela Primaria de Springfield”.

Este mismo personaje aparentemente ya había muerto en un episodio de la temporada 22; sin embargo, había regresado ocasionalmente en diversos episodios posteriores, tanto estando viva como en fantasma. De acuerdo con People, el productor ejecutivo Tim Long dejó claro que esta vez “Alice” sí murió definitivamente.

La organista apareció por primera vez en la serie durante la temporada 2, en 1991, en un episodio en que le paga a “Bart” para que le ayude a realizar diversas tareas. Era un personaje con apariciones regulares; aunque rara vez tenía diálogos, solía estar presente de manera secundaria y era constante en escenas ocurridas dentro del templo al que acude la familia amarilla.

En inglés fue interpretada por dos actrices: Cloris Leachman hasta su muerte en 2021 y Tress MacNeille. Dato curioso: Leachman es muy famosa también porque interpretó a la abuela "Ida" en la serie "Malcolm el de en medio"; ella falleció a los 95 años de edad, a causa de complicaciones derivadas de un contagio de Covid-19.

El último personaje que había muerto definitivamente en “Los Simpson” era “Larry ‘the Barfly’ Dalrymple”, uno de los borrachos que casi siempre están como fondo en la “Taberna de Moe”. Este personaje había aparecido desde el piloto de la serie, en 1989, y murió en la trama en abril de 2024.