Daniel Radcliffe revela las palabras de aliento que le dio al nuevo Harry Potter

La magia del universo de Harry Potter está por renovarse con la nueva serie de HBO, y Daniel Radcliffe, quien dio vida al actor que dio vida al joven mago durante ocho películas, decidió extender su apoyo al joven actor que ahora llevará la batuta en esta nueva aventura, este cambio con un gesto lleno de cariño.

Daniel Radcliffe reveló las palabras de aliento que le dio al nuevo Harry Potter

Durante una entrevista en Good Morning America, Radcliffe contó que decidió escribir una carta a Dominic McLaughlin, el joven actor que interpretará a Harry en esta nueva adaptación televisiva.

Radcliffe explicó que no considera que los nuevos actores tengan que contactarlo, pero quiso mandarle un mensaje porque conoce a varias personas dentro de la producción. “Le escribí a Dominic y le envié una carta, y él me respondió con una nota muy dulce”, contó.

El actor también compartió que no quiere ser una “sombra” en la vida de los nuevos intérpretes, pero sí quiso desearle lo mejor en su nueva aventura: “Le dije: ‘Espero que tengas el mejor tiempo, y que incluso lo disfrutes más de lo que yo lo hice —yo la pasé increíble, pero ojalá tú la pases todavía mejor’”.

Con nostalgia, Radcliffe agregó que al ver fotos del nuevo elenco solo pudo sentir unas enormes ganas de abrazarlos: “Los veo tan jóvenes… pienso: ‘Qué loco que yo estaba haciendo eso a esa edad’. Pero es muy dulce, y espero que la estén pasando genial”.

¿Quiénes forman parte del elenco de la nueva serie de Harry Potter?

La producción confirmó que, además de Dominic McLaughlin como Harry Potter, la serie contará con:

Arabella Stanton como Hermione Granger

Alastair Stout como Ron Weasley

Paapa Essiedu como Severus Snape

John Lithgow como Albus Dumbledore

Janet McTeer como Minerva McGonagall

Nick Frost como Rubeus Hagrid

¿Estás listo para disfrutar este reboot de Harry Potter?

