NUEVA POLÉMICA: Millie Bobby Brown por revelar qué hace con los peluches que le regalan los fans

Tal vez en unos días Millie piense que esta confesión se la debió guardar para ella misma, o no. La actriz Millie Bobby Brown se convirtió en tendencia luego de una declaración que no fue del agrado de muchos de sus fans. Durante una entrevista, reveló que los peluches de Eleven (su personaje en Stranger Things) que recibe como regalo durante sus giras no se los queda del todo… sino que los usa como juguetes para sus perros.

¿Qué reveló Millie Bobby Brown que hace con los peluches que le regalan los fans?

Según reveló con sus palabras: “Me han regalado osos de peluche de mí como Eleven, se los doy a mis perros para que los muerdan y liberen su ira mientras estoy de gira”. La frase inevitablemente detonó un debate inmediato en redes, donde algunos seguidores expresaron sentirse decepcionados o incluso lo consideraron una falta de respeto al cariño que le tienen.

¿Por qué la gente se molestó?

La molestia que viene de muchos fans es completamente entendible, pues dar un regalo así a tu artista favorito implica dinero, tiempo y cariño, por lo que se espera que sea recibido y tratado con aprecio y respeto. El escuchar que sus regalos son destrozados por perros hizo que varios lo sintieran como un comentario insensible.

Como en todo, hubo quienes decidieron defender a Millie argumentando que ella siempre ha sido genuina y que para cualquiera resultaría imposible quedarse con cada objeto que le dan y que ser honesta sobre lo que hace no debería ser motivo de linchamiento digital.

El tema se volvió trending rápidamente, generando miles de comentarios sobre los límites entre la vida personal de un artista y las expectativas de los fans. “No puede tener su casa llena de peluches de 11; aparte, creo que como juguete un perrito le da mejor uso" expresó uno de sus fans en las redes sociales.

¿Tú qué opinas?

