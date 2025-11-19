Inicia el cast para Batman Parte 2, ¿cuáles son los actores que podrían aparecer?

Batman Parte 1 fue todo un éxito y aunque no forma parte del nuevo Universo de DC, la cinta dirigida por Matt Reeves ya tendría su reparto casi confirmado para la parte 2 de esta nueva historia del Hombre Murciélago. De acuerdo con algunos rumores, los actores que estarán en la segunda parte de esta saga serían los siguientes.



Bruce Wayne/Batman-Robert Pattinson

Guason (Joker)-Barry Keoghan

Enigma (Acertijo)-Paulo Dano

Selina Kyle (Gatúbela)-Zoe Kravitz (Aún por confirmar)

James Gordon-Jeffrey Wright-James Gordon

El Pingüino-Collin Farrell



¿Por qué Zoe Kravitz no volvería a Batman Parte 2?

Por otro lado, algunos rumores apuntan a que, Gatúbela, personaje que es interpretado por Zoe Kravitz, podría no estar en esta segunda parte de Batman. Esta información viene por parte del insider Jeff Schneider, quien habría reportado que, durante una conferencia de prensa, la actriz respondió una serie de preguntas donde le cuestionaron sobre la continuación del superhéroe, fue aquí donde Kravitz comentó que no sabía nada de este nuevo proyecto.

¿Cuándo se estrena Batman Parte 2?

Batman Parte 2 se estrenaría hasta el 1 de octubre de 2027; de hecho, la producción de esta cinta iniciará a inicios del 2026. Con el regreso de Pattinson como el Caballero de la Noche, no sólo marca el retorno de este superhéroe, también el nuevo camino para el universo de DC, el cual tiene planeado nuevos destinos a los otros proyectos que se lanzarán en un futuro cercano.

Es importante señalar que, la fecha de estreno de Batman Parte 2 sufrió varias modificaciones, puesto que, en un inicio se había revelado que se estrenaría en el 2025, pero todo cambió gracias a una revisión del guión y a una estrategia dentro del universo de DC.