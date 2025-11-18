OFICIAL: Ya sabemos quién es Dorothy en Wicked For Good y no, no es quien creíamos que sería

El esperado segundo acto de Wicked ya llegó a algunos cines seleccionados de México: Wicked For Good, la secuela que promete llevar a sus actrices hasta los Oscars. E incluso desde antes de su estreno se estaba especulando quién sería la actriz que daría vida a la icónica Dorothy, entre muchos rumores que apuntaban a que Alisha Weir sería la actriz detrás de tan importante papel, sin embargo no pudimos estar más equivocados, ya que se ha revelado (por un momento muy MUY breve) el rostro de Dorothy en Wicked For Good y es nada más y nada menos que Bethany Weaver.

Recordemos incluso que había información bastante sólida sobre que Dorothy sería faceless en Wicked For Good, y en parte podría decirse que así es, ya que el rostro de Weaver puede verse solo unos microsegundos en la pantalla grande. Esto se debe a que, tal y como lo dijo John M. Chu en una de sus entrevistas, la historia de El Mago de Oz si bien se centra en Dorothy, en Wicked es todo lo contrario, pues nuestras protagonistas son Elphaba y Glinda, y al no querer quitarles peso en la narrativa se llegó a la opción de no enfocarse en la niña que debe seguir el camino amarillo.

¿Quién es Bethany Weaver?

La realidad es que esta actriz es prácticamente "desconocida" entre los rostros más famosos de Hollywood, y hasta el momento se cuenta con muy poca, si no es que nula, información respecto a ella. De acuerdo a su descripción de Instagram es coreógrafa y actriz, y la mayor parte de su carrera se ha desarrollado en el mundo del teatro, siendo parte del montaje de Charlie y la Fábrica de Chocolate, Oklahoma! o Aladdin.

¿Cuánto tiempo durará Wicked For Good en cines?

Wicked For Good se estrena oficialmente en cines el 21 de noviembre, pero algunos cines seleccionados de México ya cuentan con la función activa. Sin embargo todo dependerá de cómo le vaya en taquilla para saber la duración exacta de la película musical siendo proyectada, sin embargo se estima que dure por lo menos el resto de noviembre y todo diciembre de este año.