FOTOS: Así se ve el cuartel de las feas en la actualidad.

Llega el momento de recrear después de 21 años desde que se grabara, cómo se ve actualmente el cuartel de las feas de Yo Soy Betty, La Fea.

Ha pasado ya mucho tiempo desde que saliera a la luz esta telenovela tan emblemática, por lo que los cambios en su apariencia, así como en el de cualquier persona, son inevitables.

¿Cómo luce actualmente el cuartel de las feas?

Marcela Posada, quien interpretaba a Sandra, recientemente compartió en sus redes sociales una foto junto a Luces Velásquez, quien le dio vida a Bertha, y Estefanía Gómez que es reconocida como Aura María. Eso no sería todo pues también parece que están organizando un proyecto en conjunto, algo que lleva a pensar que tal vez podamos verlas juntas en el corto plazo.

Los seguidores en redes sociales celebraron esta tertulia y dejaron la publicación llena de comentarios así como también con varios likes que certifican lo mucho que son recordadas así como apreciadas entre el público que aún recuerdan a las actrices que han marcado a toda una generación.

Todas las actrices han continuado trabajando en el universo de la televisión aunque ninguna ha replicado el éxito que supieron vivir con esta novela icónica en la que eran las amigas de Ana María Orozco, actriz que interpretaba a Betty que estaba enamorada del famoso Don Armando.