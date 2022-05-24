La telenovela colombiana ha sido un antes y un después tanto para el público como para sus intérpretes, pues de algunos no se supo mucho, por lo que nos toca hablar de qué fue de Don Hermes, el papá de Betty, La Fea.

Jorge Herrera, actor que interpretó al padre de Ana María Orozco en la serie, ha participado en más de 40 telenovelas a lo largo de su carrera como en varios proyectos de cine y series. Hoy con 73 años puede presumir de haber tenido una buena carrera como histrión.

¿Qué ha sido de Don Hermes, el papá de Betty, la fea?

Jorge Herrera continuó actuando en todo tipo de proyectos que incluyeron telenovelas, películas, series y obras de teatro. Entre algunos de los proyectos más exitosos de los que ha formado parte se encuentran Escobar, El Patrón del Mal, Más Allá del Tiempo y más recientemente Viejos Pero Millennials.

En las cuestiones personales el actor mantiene una relación abierta con Amparo Conde desde hace 36 años. El vínculo en sus comienzos fue muy cuestionado, ya que él es 20 años mayor que ella y comenzaron a salir cuando ella tenía tan solo 17 años.

Sin embargo, y es justo decirlo, la relación perduró en el tiempo e incluso han tenido un hijo. En 2019 se comprometió y luego se casó con su pareja y al día de hoy sigue teniendo un vínculo sólido con su esposa.

