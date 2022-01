Betty, la fea: ¿Qué dice la carta que le envió Mario a don Armando?

Sin duda, uno de los momentos claves en Betty, la fea es cuando la protagonista encuentra una carta que envió Mario a su jefe don Armando y al leerla, sufre una gran decepción amorosa por su contenido.

La famosa misiva estaba dirigida al presidente de la empresa y había sido escrita por el vicepresidente comercial de ‘Ecomoda’. En ella se puede leer el plan macabro que tenían para manipular y enamorar a la asistente de presidencia.

“En primera instancia encontrará las tarjetas que deberá continuar colocando en el escritorio cada mañana a su monstrete con su respectivo detalle. No se le vaya a olvidar, porque yo no voy a estar para hacerlo. Escribir esas tarjetas fue más difícil que nunca, porque con las anteriores al menos me contaba lo que pasaba la noche anterior. Los tétricos besos que le daba, las palabras para hacer el horror, digo el amor con ella”, escribió Mario.

Evidentemente, las primeras líneas bastaron para que Betty empezara a llorar al descubrir que don Armando no estaba enamorado de ella.

“Supongo que durante estos días tendrá que volver al suplicio de besarla y seguramente de acostarse con ella. Igual aquí va la poesía barata que le fascina a ella, poesía para feas enamoradas”, continúa la carta.

“Usted como que ya no padece tanto el horror de acostarse con ella. Ya está anestesiado, así que hágalo mañana y salga de eso de una vez. Ella quedará contenta y se la quita de encima por unos días”, añadió en la misiva.

Te puede interesar: Super Bowl LVI: Esto es todo lo que tienes saber del Súper Domingo .

Betty lee una carta que la deja desconsolada | Yo soy Betty, la fea

Mario reitera que todos se burlan de Betty

En la carta, Mario asegura que las personas que los habían visto juntos se burlaban de la apariencia física de su asistente, e incluso hasta al portero le parecía muy poco agraciada.

“Cierre los ojos, tómese otros embellecedores, aliste frases sensibles y llévesela para la cama más próxima... porque yo le digo, no hay nadie más feliz que una fea después de hacer el amor”, continúa leyéndose en la carta.

Sin duda, este momento marca un antes y un después en la historia, mismo en el que Betty no puede contener la respiración y el llanto al enterarse del cruel engaño.

También podría interesarte: Gaspard Ulliel muere a los 37 años en fatal accidente de esquí.