Gaspard Ulliel muere a los 37 años en fatal accidente de esquí.

El actor Gaspard Ulliel murió este miércoles 19 de enero a causa de un traumatismo craneoencefálico severo tras un accidente de esquí.

Desde hace unas horas se dio a conocer que el histrión perdió la vida tras un lamentable accidente de esquí. Según medios de comunicación franceses, el actor chocó contra otro esquiador, lo que le ocasionó un traumatismo craneoencefálico severo.

El terrible percance ocurrió en una pista de La Rosiére en Montvalezan en Francia. Poco después del suceso, el actor de 'Hannibal, el origen del mal' fue trasladado de emergencia en helicóptero al Hospital Universitario Grenoble-Alpes, pero los médicos no pudieron hacer nada para poder salvarle la vida.

Desde luego, las autoridades investigan el hecho y la Fiscalía de Albertville ha abierto una investigación para esclarecer los hechos ante el sensible fallecimiento del actor.

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Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s'aimaient éperdument.

C'est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard.

Nous perdons un acteur français. pic.twitter.com/pAi7Do3FIU — Jean Castex (@JeanCASTEX) January 19, 2022

El primer ministro de Francia lamentó la muerte del actor

El primer ministro de Francia, Jean Castex, lamentó la muerte del actor y expresó sus condolencias en su cuenta personal de Twitter.

"Ulliel creció con el cine y el cine creció con él. Con gran pesar ahora veremos sus interpretaciones más bellas", escribió el mandatario francés.

El actor nació en 1984 en Boulogne-Billancourt, en la periferia de París; actuó en El pacto de los lobos y Besen a quien quieran. Posteriormente, André Téchiné lo escogió para protagonizar Fugitivos (2003) al lado de Emmanuelle Béart, según El País.

La fama le llegó con Largo domingo de noviazgo (2004), la primera película de Jean-Pierre Jeunet tras el gran éxito de Amélie. El salto al cine en inglés lo dio con Hannibal, el origen del mal (2007), precuela donde interpretaba al protagonista de El silencio de los Inocentes durante su juventud.

“Hacia los 25 años, todo se complicó. Era demasiado joven para hacer de adulto, pero demasiado viejo para seguir haciendo de adolescente”, reveló el propio histrión en entrevista con Icon en 2015.

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