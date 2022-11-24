Betty, La Fea se convierte en una princesa de Disney: así fue la transformación.

La producción colombiana ha sido un antes y un después en el mundo de las telenovelas como también entre sus mismos intérpretes y el mismo público. A la fecha es mucha la popularidad de esta realización y el hecho quedó comprobado con el hecho que Betty, La Fea se convirtió en princesa de Disney y así fue la transformación en video.

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La serie protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello mantiene un nivel de aceptación enorme entre distintas generaciones en todo el mundo.

Ahora bien, además de esto sucede algo increíble y es que ha llegado al mundo de la animación y se ha constituido en un hito para lo que son las producciones latinas mezcladas con la animación.

¿Cómo fue la transformación de Betty, La Fea convirtiéndose en princesa de Disney? Una usuaria de redes sociales se viralizó por hacer algo que nadie imaginaba ni en sus más remotos sueños, transformó a Betty Aurora Pinzón Solano, personaje principal de la telenovela, en una princesa Disney.



La diseñadora recurrió a su cuenta de TikTok para compartir con todos los usuarios su visión.



Según explicó, quiso transformar a Betty en una princesa porque fue la narrativa que los espectadores creyeron desde su lanzamiento en 1999 hasta su último capítulo en 2002, incluso, muchos mantuvieron su postura durante sus retransmisiones y adaptaciones.



Para poder transformar a Betty en una princesa de Disney eligió una fotografía de Ana María Orozco caracterizada como el icónico personaje, donde aparece con una falda larga roja, una blusa de manga larga color verde y un chaleco café, además de su impecable peinado con fleco y sus lentes.

Esto no fue todo, sino que también hizo que su dibujo cobrara vida y hasta recreó la famosa risa de Betty, La Fea. Las reacciones no se hicieron esperar y pronto la sección de comentarios se llenó con aplausos para la diseñadora por su talento y creatividad.

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Además, se abrió un debate sobre la personalidad que tenían los personajes principales y algunos aprovecharon para pedirle que transforme a otros.

