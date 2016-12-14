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Bones: Capítulo 10, Temporada 11 | TV Azteca

El agente Aubrey y Hodgins son heridos por una explosión mientras se encontraban en la escena de un crimen

Bones El inversionista en el tío vivo

Escrito por: Azteca

Bones El inversionista en el tío vivo

El agente Aubrey y Hodgins son heridos por una explosión mientras se encontraban en la escena de un crimen. Debido a esto, el equipo hace todo lo posible para encontrar a un asesino de policías. 

           

Por otra parte, Arasto pide a Cam que lo acepte de vuelta en su equipo del Jeffersonian. Un integrante del equipo comenzará a tener complicaciones por las lesiones de la explosión, las cuales traerán más problemas.

                           
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