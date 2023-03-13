VIDEO: La transformación que llevó a Brendan Fraser a ganar el Oscar 2023.

Los pronósticos se cumplieron y Brendan Fraser se llevó el Oscar en la categoría Mejor Actor por su participación en la película The Whale.

Oscar 2023 | Colin Farrell, La Roca, Nicole Kidman y demás artistas.

El histrión que se alejó de la actuación y la vida pública durante algunos años, volvió más fuerte que nunca y prueba de ello fue que levantó la estatuilla.

"Es un honor para mí, caballeros, estar con ustedes en esta categoría", comentó sobre sus compañeros finalistas. Sobre sus compañeros y familia, señaló que ellos son los responsables de regresar y poder entregar lo mejor de él en lo que más hacer.

THE WHALE se lleva el Oscar a Mejor Maquillaje y Peluquería.



La estatuilla va dirigida a los artistas Adrien Morot, Judy Chin y Anne Marie Bradley



Aquí la transformación de Brendan Fraser 😌✨ #Oscarspic.twitter.com/nOBxCF7UQk — Carla ❁ (@shannonlada) March 13, 2023

El premio lo ganó un histrión que se sometió a una gran transformación para encarnar a un hombre de 270 kilos, por ello fue reconocido por la Academia y el público para ser el ganador de la noche.