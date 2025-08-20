Bring Her Back: 6 razones por las que no te puedes perder esta película de terror

La película de los hermanos Danny y Michael Philippou, encargados de habernos entregado la afamada cinta Talk To Me, regresan al cine de terror con Bring Her Back, una inquietante película que mezcla lo mejor de este género con temas muy humanos como lo es la pérdida y el duelo. Aclamada por la crítica, Bring Her Back se estrena en las salas de cines en México este 21 de agosto y aquí te damos 6 razones por las que no te la puedes perder.

Bring Her Back: ¿por qué no te puedes perder la película de A24?

Bring Her Back nos muestra la historia de dos hermanos quienes recientemente se quedaron huérfanos al morir su padre, razón por la cual llegan a la casa de Laura, quien les brindará un nuevo hogar. Sin embargo las cosas comienzan a ser inquietantes cuando salen a la luz algunos extraños videos, los cuales parecen estar relacionados a rituales oscuros en los que los hermanos se verán envueltos.

1. Una nominada al Oscar lidera Bring Her Back

Sally Hawkins, nominada como Mejor Actriz en los Oscars por su participación en Blue Jasmine y La Forma del Agua, interpreta a Laura, la nueva madre adoptiva de los hermanos, y según la crítica entrega una actuación prácticamente impecable como la antagonista de la historia. De hecho en su tour de medios los hermanos Philippou así como el resto del cast han admitido sentir verdadero miedo al momento de tener que grabar con Hawkins.

2. Talento fresco con personajes complejos y vulnerables

Sora Wong, Billy Barratt y Jonah Wren forman parte del reparto principal de Bring Her Back y sus carreras como actores son bastante nuevas, específicamente la de Wong, quien da vida a Piper, y que está debutando como actriz con este primer papel en la película de A24. Estos tres actores y sus personajes le dan profundidad a la trama con actuaciones inquietantes.

3. Billy Barratt, un joven actor bastante preparado

Billy Barratt interpreta a Andy, el hermano mayor de Piper quien tiene que hacerse cargo de ella debido a su deficiencia visual. Este actor de tan solo 18 años se convirtió en el actor más joven en ganar un Emmy Internacional tras su participación en Responsible Child, a la corta edad de 13 años.

4. Inspirada en experiencias reales

Danny y Michael Philippou se inspiraron en pérdidas personales para poder hacer la historia de Bring Her Back. El dolor que los dos directores y escritores experimentaron se convirtió en una de las películas de terror más aclamadas y diferentes del 2025.

5. Gore, terror y mucha tristeza

Bring Her Back muestra diferentes ángulos que muestran un mismo punto: el duelo, con escenas gore que tal vez los de estómago frágil no podrían soportar, la película explora el lado más oscuro de los sentimientos cuando alguien pierde a un ser amado; para muchos podría ser una de las películas de terror más tristes que hayan visto, y no en el mal sentido.

6. Aclamada por la crítica

Bring Her Back ha sido aclamada por la crítica incluso antes de haberse estrenado, actualmente goza de una calificación del 89% en Rotten Tomatoes, con críticas como “Una vez más, A24 empuja los límites del género”.