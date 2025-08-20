The Long Walk: de qué trata la nueva película de Stephen King y cuándo se estrena en México

Stephen King nos ha entregado joyas que luego son adaptadas a la pantalla grande y claramente se convierten en clásicos del terror, algo que se prevé sucederá con The Long Walk, la cinta anunciada que estaría adaptando el libro del mismo nombre que Stephen King escribió entre 1966 y 1967, ¿de qué tata y cuándo se estrena en México? Te contamos.

The Long Walk: de esto trata la película de Stephen King

The Long Walk fue la primera novela que Stephen King escribió, y si bien no cuenta con la fama de otros títulos como Carrie, IT o El Resplandor, The Long Walk está al nivel de calidad que sus hermanos. En esta historia conocemos a un grupo de 100 adolescentes quienes se alistan para competir en una larga caminata, en donde el ganador obtendrá todo lo que desee durante el resto de su vida.

Sin embargo esta competencia no podría ser tan sencilla, La Larga Marcha tiene reglas: los participantes deben mantener un ritmo constante en donde tienen que avanzar 6 kilómetros por hora; si reduces la velocidad recibes una advertencia, y si acumulas tres terminas la carrera pues eres asesinado. El ganador sabrá que se corona como campeón una vez que todos sus demás compañeros “salgan” de la competencia, por lo que no existe una línea de meta.

Dirigida por Francis Lawrence, el mismo que dirigió la mayoría de las películas de Los Juegos del Hambre, lleva a la pantalla grande The Long Walk, película que mantendrá ese estilo distópico de las historias de Suzanne Collins o la serie de El Juego del Calamar.

The Long Walk: El Reparto

La película The Long Walk cuenta con la siguiente plantilla de actores:



Mark Hamill

Judy Greer

Garrett Waering

Charlie Plummer

Ben Wang

David Jonsson

Cooper Hoffman

Roman Griffin David



The Long Walk: Estreno en México

La película The Long Walk se estrenará en México el próximo 12 de septiembre, y promete ser una de las películas de terror distópico más impactantes de los últimos años, ¿te la vas a perder?