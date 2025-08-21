Todo lo que debes de saber sobre el BTS Movie Weeks: Preventas y fechas

¡El ARMY sonríe! Previo al regreso de BTS, proyectarán no solo uno, sino cuatro de sus conciertos más icónicos en algunas salas de cine de México y aquí te contamos todos los detalles.

Se trata del BTS Movie Weeks, un maratón cinematográfico que de la mano de Cinépolis, nos traerá cuatro conciertos de BTS totalmente remasterizados en 4K y con sonido envolvente 5.1 en 2000 salas de cine de todo el mundo, incluyendo México, durante 12 días ininterrumpidos.

¿Cuándo será el BTS Movie Weeks de Cinépolis?

A partir del 24 de septiembre hasta el 5 de octubre algunas salas de cine de la República Mexicana proyectarán conciertos de la mejor banda de K-Pop de todos los tiempos, dándole al ARMY una de las mejores experiencias jamás vistas.

¿Qué conciertos proyectarán?

BTS 2016 Live: 花樣年華 On Stage : Epilogue Remastered

BTS 2017 Live Trilogy Episode III: The Wings Tour The Final Remastered

BTS 2019 World Tour “Love Yourself: Speak Yourself” London Remastered

BTS 2021 Muster Sowoozoo Remastered.

¡Qué gran sorpresa! 💜🫶 No solo será un concierto, ¡son 4! Emocionado estoy, seguro tú también. pic.twitter.com/Z9PXFyFi5Z — Cinépolis (@Cinepolis) August 20, 2025

¿Cuándo será la preventa?

A través de sus redes sociales, Cinépolis confirmó que la preventa para este gran evento de BTS, aunque de momento no se ha confirmado el precio de las entradas. Mismas que también se podrán adquirir a través de la página web de la agrupación.

Se espera que para estas funciones, el precio de los tickets tenga algún precio especial, así como más fans especulan que podría haber venta de merch oficial.