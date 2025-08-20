¿Dónde y cuándo será la Expo Caballero Oscuro? Evento gratuito que mostrará lo mejor de Batman

¡Atención fans de Batman! Expo Caballero Oscuro 2025 traerá lo mejor de este superhéroe a la Ciudad de México y lo hará de manera gratuita en una festividad llena de películas, música, merch y más sorpresas.

Desde el martes 19 hasta el domingo 24 agosto, el Centro cultural Futurama de la CDMX hará una fusión con Ciudad Gótica y nos regalará una jornada emocionante llena de acción.

¿Qué actividades se podrán hacer en Expo Caballero Oscuro 2025?

Este evento ofrecerá conciertos, talleres de manualidades, torneos de videojuegos y de cosplays e incluso nos estará acompañado de Jesse Conde, quien hiciera la voz del Guasón en la película de Batman (1989).

En este recinto, se estará exhibiendo el Batmóvil del año 1966 con el que podrás tomarte algunas selfies, además de algunos objetos de colección que han formado parte de esta gran historia.

¡Además el taller de manualidades “Volando bajo las estrellas: los murciélagos” nos dejará algunas sorpresas creativas!

Pero si lo tuyo no son las manualidades, descuida, pues se anunció que habrá un torneo del videojuego “Injustice”, donde podrás sacar tus mejores combos.

Además, durante el evento habrá bandas de rock dándole ritmo a todo este ambiente donde la comunidad de fans de Batman podrán convivir.

Proyectarán películas de Batman

Miércoles 20 de agosto a las 17:00 horas - Batman: El caballero de la noche asciende (2012).

Jueves 21 de agosto a las 17:00 horas - Batman vs Superman (2016).

Viernes 22 de agosto a las 17:00 horas - The Batman (2022).

Sábado 23 de agosto a las 13:00 horas - The Flash (2023).

Domingo 23 de agosto a las 16:00 horas - La Liga de la Justicia (2017).

¿Dónde está el Centro Cultural Futurama?

La ubicación es: Cerrada de Otavalo 7 esquina con Avenida Instituto Politécnico Nacional, Col. Lindavista Norte, C.P. 7300, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

Este foro se encuentra ubicado junto a Plaza Lindavista, cerca de la estación Instituto Politécnico Nacional de la Línea 6 del Metrobús.

