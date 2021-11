Esto es todo lo que se sabe de la tercera parte de Buscando a Nemo.

Pasaron 13 años para que Buscando a Nemo tuviera una secuela que llegó a la pantalla grande con Buscando a Dory.

Te puede interesar: ¿Quién es el nuevo y polémico personaje de Los Simpson?

En 2003 fue la segunda película más taquillera y eso no es un éxito que se deba tomar a la ligera. Además, se reveló que no había planes para una secuela, debido a que Pixar no estaba en el negocio de sacar secuelas en ese tiempo.

Según Andrew Stanton, el director de Nemo, este tipo de temas sucedieron en cuanto se estrenaron Toy Story 2 y 3.

La posibilidad de una tercera parte

En Buscando a Nemo, Dory hace un comentario sobre sus padres, preguntándose dónde están. El tema no se volvió a tocar en la película, pero estaba claro que Dory tenía un pasado que contar y conflictos que resolver.

Realmente sí siento que esta era la pieza que faltaba, emocionalmente para la primera película

Sobre la posibilidad de una tercera entrega de los divertidos personajes, Andrew Stanton comentó lo siguiente.

También te puede interesar: Esta es la escena que fue eliminada de la saga Monsters Inc.