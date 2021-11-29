¿Quién es el nuevo y polémico personaje de Los Simpson?

Los Simpson lanzaron uno de los capítulos más esperados por los fanáticos de la comunidad LGBTQ+, ya que Smithers por fin encontró el amor y declaró abiertamente su orientación sexual.

#Smither de la serie Los #Simpsons encuentra al amor de su vida. Su novio es el magnate de moda Michael De Graaf. | #JimaguaNews pic.twitter.com/uxvoNrzf6m — Francisco El Jimagua 🇵🇷 🏳️‍🌈 (@eljimagua) November 17, 2021

En el reciente capítulo titulado Portrait Of A Lackey On Fire se puede ver la llegada de Michael de Graaf, un famoso diseñador de moda que flecha el corazón de Smithers.

El episodio fue escrito por Rob LaZebnik, guionista de la serie desde hace tiempo, y su hijo Johnny LaZebnik. Ambos se unieron para contar la vida sentimental de este personaje abiertamente homosexual desde 2016.

“Smithers encuentra el verdadero amor con un famoso diseñador de moda, pero ¿destruirá su nueva relación a Springfield?”, escribió Johnny LaZebnik en Twitter.

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Reciente capítulo de Los Simpson genera todo tipo de reacciones en internet

A lo largo de 33 temporadas y 714 capítulos, Smithers estuvo al servicio del temido Señor Burns; sin embargo en Portrait Of A Lackey On Fire, el personaje homosexual encontró el amor y por fin inició la vida de sus sueños.

El episodio se estrenó el pasado 21 de noviembre a través del Canal FOX para Estados Unidos, aunque todavía no hay fecha para México y otros países de Latinoamérica.

“A menudo, los romances homosexuales son una subtrama, se alude a ellos o se muestran en algún tipo de montaje o como un chiste”, dijo Johnny LaZebnik al New York Post.

El actor inglés Victor Garber, quien también es abiertamente gay, prestó su voz para interpretar a Michael de Graaf.

Además, Johnny LaZebnik asegura que los televidentes pueden conocer cómo son las relaciones gay en el reciente episodio de Los Simpson.

“Lo que creo que me entusiasma, es que con este episodio, podemos ver sin contarles demasiado, el principio, el medio y quién sabe cómo acaba una relación gay. Es entrar realmente en el meollo de cómo son las citas de los gays y cómo se conocen”, dijo.

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