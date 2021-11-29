Esta es la escena que fue eliminada de la saga Monsters Inc.

Después de su estreno en 2021, Disney lanzó una escena inédita de la serie Monsters At Work, misma que consiste en un acercamiento a la vida de Tylor Tuskmon, el personaje que tiene como uno de sus mayores deseos trabajar al lado de sus ídolos después de graduarse de Monsters University.

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It's *almost* time to get to work. 🔧#MonstersAtWork, an Original Series, starts streaming with a two-episode premiere July 7 on #DisneyPlus. #SummerOfDisneyPlus pic.twitter.com/B8kJEZeOdc — Disney+ (@disneyplus) June 30, 2021

Este nuevo episodio tiene como título: Deleted Scene: Tylor’s Graduation. A través de la plataforma YouTube, Disney Plus compartió el nuevo video que se basa en un momento conmovedor para el protagonista, pues muestra el discurso de graduación que prepara para sus compañeros de clase, familiares y maestros.

Conociendo más de Tuskmon

Esta grabación permitió a los fans conocer más de Tuskmon, ya que revela quién es su madre y también muestra por primera vez a su padre. Incluso en un cameo veloz, aparece uno de los personajes de Monsters University, el profesor Knight de Scaring 101.

Recordemos que la serie es una secuela directa de la película del año 2013 y trata de cómo Tylor se graduó como el mejor de su clase y se encuentra emocionado por demostrar todo de lo que es capaz de hacer.

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Sin embargo, termina desilusionado al enterarse que Monsters Incoporated ya no asusta niños, ahora recolecta sus risas para obtener energía.