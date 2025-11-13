Latin Grammys 2025: Estos son los actos EN VIVO que no te puedes perder, Bad Bunny y Ca7riel & Paco Amoroso lideran la noche

Este jueves 13 de noviembre se estará celebrando la 26° entrega de los Latín Grammys, misma que como su nombre lo indica, premia a lo mejor de la música latina, una escena que en los últimos años ha dominado las listas globales.

Alfombra roja, entrega de premios y reconocimientos a artistas es a grandes rasgos lo que será esta nueva edición aunque en especial, este año se ha visto eclipsada por las nominaciones y actos en vivo de Ca7riel & Paco Amoroso, Bad Bunny, quienes lideran como favoritos junto a la mexicana Natalia Lafourcade.

¿Quiénes estarán presentándose en vivo en los Latin Grammys?

Además de los actos en vivo de Bad Bunny y Ca7riel & Paco Amoroso, Karol G, Marco Antonio Solis, Chuwi y Fuerza Regida van a animar la premiación con actos en vivo, por lo que los fans ya han especulado sobre qué canciones podríamos escuchar en vivo debido a los actos confirmados por la academia:



“BAILE INoLVIDABLE” - Bad Bunny

“WELTiTA” - Bad Bunny ft Chuwi

“Impostor”, “La Que Puede, Puede” - Ca7riel & Paco Amoroso

“TU SANCHO” - Fuerza Regida

“Si Antes Te Hubiera Conocido” - Karol G

“Coleccionando Heridas” - Karol G ft. Marco Antonio Solís

¿A qué hora serán los Latin Grammys 2025?

Esta gala iniciará en punto de las 7:00 pm en México y la premiación a las 8:00 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, por lo que no te puedes perder una noche que será histórica, pues Bad Bunny disputará 12 nominaciones con su álbum ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, seguido por Natalia Lafourcade lo sigue con 10 gracias a ‘Cancionera’ y Ca7riel & Paco Amoroso, igual con 10 gracias a ‘PAPOTA’.

Se espera que la gala de este año dure al rededor de 3 horas y media, por lo que entre alfombras, entrevistas, premiaciones y actos en vivo siendo así una de las noches más importantes de la música latina en todo el año. ¿Quién ganará más premios?