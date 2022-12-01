Caballeros del Zodiaco: Las batallas más épicas del anime.

Hablar de esta producción sin duda alguna es comentar sobre una de las más reconocidas y trascendentes que ha dado Japón. Ahora bien, dentro de los muchos temas que conlleva hay que mencionar las batallas más épicas de Caballeros del Zodiaco.

La realización que surgió en los 80 y arribó a Latinoamérica en los 90 y pasó a ser un antes y un después para sus fanáticos que desarrollaron un gran nivel de pertenencia y alegría con este producto. Ahora bien, a lo largo de sus muchos episodios han habido muchos combates y vale la pena repasar algunos de ellos.

¿Cuáles son las batallas más épicas de Los Caballeros del Zodiaco?

Seiya vs Shiryu es sin duda uno de esos. Durante la primera saga de Los Caballeros del Zodiaco las acciones que se realizaron fueron para conocer la importancia de cada personaje y ante esto el enfrentamiento entre el caballero del dragón y Pegaso fue sin duda la más brutal.

Otro que podemos destacar es el que involucró a Ikki vs Shaka de Virgo. En ese caso todo acontece en la séptima casa del santuario Ikki donde se presenta a uno de los Caballeros Dorados más poderosos; no de casualidad se le considera como el más cercano a los dioses. El sacrificio de Fénix, uno de los últimos en pie, se alza como uno de los momentos más icónicos de la serie.

Y otra que podemos mencionar es la de Shiryu cuando se enfrenta a Shura de Capricornio. En ese caso hubo muchas personas que quedaron en shock cuando vio como Capricornio metió su brazo en el pecho del caballero del dragón y consideran a esta como la mejor batalla de Caballeros del Zodiaco por su brutal final. Estas son algunas de las que vale la pena a mencionar, tu puedes elegir tu preferida o mencionar o sino recordar alguna que hayamos omitido.

