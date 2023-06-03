Descubre #ElOrdenDelCosmos y llévate una gran figura de colección.

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: DGRTC/0239/2023

¡Desconocidos han llegado al Santuario y sus intenciones no son buenas! Encuentra el orden de las tarjetas que aparecerán en pantalla de los caballeros de oro y bronce y si lo haces bien, podrías llevarte un increíble regalo.

Pasos a seguir:



El viernes 9 de junio, ve los episodios de Los Caballeros del Zodiaco: La Saga de Hades. Presta mucha atención a las tarjetas que saldrán en la esquina inferior izquierda de tu pantalla. Toma lápiz y papel y anota el orden. Aparecerá en pantalla un código QR, escanéalo y te llevará a la app TV Azteca En Vivo. Entra al formulario y contesta de manera correcta el orden en el que fueron saliendo las tarjetas de los caballeros de oro y bronce. Si eres de los primeros 3 en contestar correctamente y cumplir con los términos y condiciones, podrías ser el ganador de una figura de colección.

BASES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de esta dinámica.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

a) Los participantes deberán ver la transmisión de Los Caballeros del Zodiaco: La Saga de Hades, el 9 de junio.

b) Tendrán que ingresar a la App TV Azteca En Vivo y deberán de dar clic en la dinámica de Los Caballeros del Zodiaco: La Saga de Hades.

c) A continuación deberán responder correctamente el orden en el que aparecieron las tarjetas en pantalla.

d) Los primeros 3 participantes que respondan correctamente y cumplan con todos los términos y condiciones de esta dinámica serán elegidos como posibles ganadores.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

La dinámica correrá el día viernes 9 de junio y cerrará el mismo día a las 5:00 p.m., una hora después de que acabe la transmisión de Los Caballeros del Zodiaco: La Saga de Hades, el lunes 12 de junio se elegirá a los posibles ganadores, ya que se hayan acreditado correctamente todos los pasos descritos en la dinámica. Una vez completado el proceso, los ganadores serán anunciados en las redes sociales de Azteca 7 el día miércoles 14 de junio.

3. INCENTIVO

3 figuras de colección de Los Caballeros del Zodiaco. (Una por ganador y se entregan al azar)

El incentivo se podrá sustituir por algún otro similar y equivalente.

4. OTRAS CONDICIONES

I. El (la) ganador(a) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

II. El (la) ganador(a) deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V. (TV Azteca), cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliada de él/ella y comprobante de domicilio, en caso de requerirlo.

III. No podrá ser ganador un participante que ya haya ganado en alguna otra dinámica emitida por TV Azteca en un plazo de 6 meses previos a la dinámica en proceso.

IV. En caso de ser elegidos, los participantes serán contactados vía telefónica para establecer los términos de la entrega de la figura.

V. Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

VI. Cada participante elegido como ganador, en caso de ser factible, será contactado para informarle del proceso de entrega de su premio.

VII. Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

VIII. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a).

IX. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto adicional a los incluidos en el incentivo, en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

X. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en https://www.tvazteca.com/politicas.html

XI. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

XII. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

XIII. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

XIV. TV Azteca podrá modificar el incentivo por algún otro similar y equivalente.

XV. La participación confirma la aceptación, autorización y reconocimiento que la información, videos y/o imágenes enviadas podrán ser utilizadas por TV AZTECA y/o cualquier tercero que esta designe, independientemente del uso total o parcial que se le destine haciéndose responsable el participante de todos los derechos que el registro genere.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.

(ii) Si no se puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.

(iii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.