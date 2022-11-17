De esta manera cancelaron Piratas del Caribe con Margot Robbie.

Se venía hablando mucho sobre la posibilidad de que esta película tuviera la posibilidad de llegar a la pantalla grande, pero todo indica que eso no acontecerá debido a que cancelaron Piratas del Caribe con Margot Robbie.

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La australiana había sido la elegida por Disney para protagonizar la sexta entrega de esta saga que en su punto tuvo en Johnny Depp (y su icónico Jack Sparrow) junto con Keira Kinghtley y Orlando Bloom a las estrellas de estos envíos que cautivaron a la audiencia. En su momento la cosa indicaba que habría algún tipo de revival, pero esto no será una realidad.

¿Cómo cancelaron a Piratas del Caribe? Margot Robbie comentó lo siguiente para Vanity Fair: "Tuvimos una idea y estuvimos desarrollándola por un tiempo, hace mucho, para tener un poco más de protagonismo femenino, no un protagónico totalmente femenino solo una historia un poco diferente, lo cual pensamos que hubiera sido muy cool, pero creo que Disney no quiere hacerla”.



Por ahora ni Disney ni los productores de la franquicia han mostrado señales de realizar Piratas del Caribe.



Ahora que la carrera e imagen de Johnny Depp parecen ir nuevamente en ascenso no hay confirmación de que volverá como el icónico Jack Sparrow.

La Venganza de Salazar fue la última entrega de la franquicia y cuando llegó a los cines en 2017 no fue precisamente un éxito en taquilla. Aunque recaudó más de $790 millones de dólares a nivel mundial quedó muy lejos de sus antecesoras y la crítica tampoco la recibió con mucho entusiasmo.

En su momento hubo muchos fans que no se mostraron muy contentos ante la posibilidad que la nominada al Oscar como Mejor Actriz forme parte de estas producciones.

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Apesar de que esas sensaciones podrían ser revertidas (Robbie es una muy buena intérprete) la realidad es que nos quedaremos con las dudas porque este proyecto no se va a materializar.

