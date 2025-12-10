“Cuando No Era Cantante Remix": Esto es lo que se sabe sobre la participación de Anuel AA y Fuerza Regida en la canción de El Bogueto ft. Yung Beef

El reguetón mexicano está llegando a nuevos niveles y es que recientemente se ha confirmado que la canción top de El Bogueto “Cuando No Era Cantante” que tiene junto al artista español Yung Beef tendrá un remix que promete revolucionar todo lo que la escena actual ha sido.

Si bien, esta canción acumula únicamente en Spotify más de 293 millones de reproducciones y 96 en YouTube se ha posicionado como una de las canciones “más pegadas de la actualidad” pues apenas y tiene un año de haber sido estrenada, por lo que sus logros no dejan de sorprender.

¿Quién cantará el remix de “Cuando No Era Cantante?

Se ha filtrado en redes que El Bogueto presuntamente sumará a Anuel AA y a Fuerza Regida en lo que se espera que sea una versión que supera a la original, misma que diversas figuras del reguetón internacional han considerado como una de las grandes canciones del género como Wisin o J Balvin en el pasado Coca Cola Flow Fest.

Hace unos días se logró ver a El Bogueto compartiendo tarima con Anuel AA durante un concierto en Chile, donde ambos cantaron “Cuando No Era Cantante” en su versión original, por lo que su remix se espera en los siguientes días antes de Navidad.

¿Quién es El Bogueto?

Armando Antonio Toledo Rosas, mejor conocido como El Bogueto es un artista de reguetón mexicano que desde su debut ha logrado ascender de manera sólida, siendo hoy por hoy más que una promesa, una realidad de la música urbana.

Originario de Nezahualcóyotl, Estado de México, “El Bo”, ha logrado combinar su arte con el auge que se vive día a día con la creciente cultura del reguetón, conectando de gran manera con la audiencia y logrando ser uno de los artistas mexicanos más escuchados de todo el mundo, pues a mes de diciembre alcanza los 19.6 millones mensuales.