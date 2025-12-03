¿Por qué inició la pelea? Beef en el reguetón mexicano, Yng Lvcas lanza tiradera contra El Bogueto y Uzielito Mix responde
Sube la tensión en la escena mexicana con la tiradera de Yng Lvcas y Uzielito Mix
En los últimos días hemos sido testigos de la “tiradera” del cantante Yng Lvcas quien en una pista arremetió contra El Bogueto, uno de los artistas más populares del reguetón mexicano hoy por hoy, sobre todo por su canción "Cuando No Era Cantante", quien es el artista 499 más escuchado EN TODO EL MUNDO.
Aunque estos artista del género urbano tienen varias canciones juntos y aparentaban una buena relación, todo parece indicar que este “beef” va en serio, o al menos por parte de Yng Lvcas quien subió a su cuenta de Instagram su tiradera con la siguiente descripción: "FELIZ NAVIDAD HIJO MÍO @elbogueto 🎄💋".
Esta canción no cayó nada bien dentro del entorno de "El Bo", quien actualmente se encuentra en República Dominicana con El Alfa, uno de los artistas del reguetón más reconocidos y respetados de los últimos tiempos, por lo que Uzielito Mix, uno de los mayores socios colaboradores saltó.
¿Cuál fue la respuesta de Uzielito Mix a Yng Lvcas?
En menos de 24 horas, el productor conocido como Uzielito Mix no dudo y lanzó su respuesta, avivando este "beef" entre dos polos de la escena del reguetón mexicano quien tampoco se guardó nada.
¿Por qué se pelearon Yng Lvcas y El Bogueto?
Se sabe que desde hace un par de años, Lvcas ha mostrado su descontento con el reguetón mexicano, señalando que muchos artistas se copian el estilo y que en realidad no aportan nada a la escena.
En una entrevista fue claro y arremetió contra El Bogueto, quien se había autoproclamado como “el más duro” en cuanto a flow, barras, estilo", lo que habría tensado la relación entre los artistas implicados, donde incluso Uzielito Mix, quien tuvo que tomar una lado de esta tiradera.
Se dice que el 21 de noviembre en una fiesta privada de J Balvin, tanto gente cercana a El Bogueto como a Yng Lvcas se encontraron, e incluso se ha rumorado que “cachetearon” a el intérprete de “La Bebé”, lo que habría estallado con todas las tensiones que cada día escalan más.
De momento El Bogueto no se ha pronunciado respecto a lo que la tiradera de Yng Lvcas dice de él, donde se le acusa de infiel, aunque se espera que el artista suelte la suya al regresar a México.