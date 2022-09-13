Canelo vs Golovkin: ¿Quién es Carolina Ross, encargada del Himno Nacional en la pelea?

El boxeador mexicano está próximo a sostener un combate más, el cual tendrá lugar el siguiente 17 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. La siguiente semana se escribirá un capítulo más entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin, para ello, habrá que preguntarse quién es Carolina Ross, la encargada de entonar Himno Nacional Mexicano durante la velada boxística.

El pugilista se enfrentará por tercera vez al kazajo luego de haber caído en la anterior pelea y haber sufrido su segunda derrota en su exitosa carrera que lo han llevado a ser considerado por muchos especialistas como el mejor boxeador que ha dado México y el mejor libra por libra de la actualidad. Ahora bien, antes del combate escucharemos nuestro Himno y vale la pena conocer a quien tendrá el honor de interpretarlo.

¿Quién es Carolina Ross, la encargada de cantar el Himno Nacional? Carolina Ross compartió en redes sociales su alegría por ser haber sido elegida para interpretar el Himno Nacional en la velada boxística.





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La cantante dijo: “alguien pellízqueme. Gracias, gracias, gracias, ‘Canelo’ por creer en el sueño de esta servidora. Yo creo que, como cantante y como mexicana, el honor más grande es entonar nuestro Himno Nacional, y qué privilegio poder hacerlo para un mexicano que representa la bondad, la nobleza y la generosidad de nuestra gente y de nuestro país”.

Carolina Ross es una cantante de regional mexicano oriunda de Culiacán, Sinaloa. A pesar de tener solo 26 años de edad y una carrera corta, se ha posicionado como una de las preferidas del público mexicano y norteamericano. Su fama se acrecentó en 2013 gracias su participación en La Voz México donde consiguió el tercer lugar. Su momento quizá más destacado fue cuando cantó “Recuérdame” junto a su compañero William Espinosa, pues dicha interpretación alcanzó el lugar número 1 en iTunes.

Actualmente, Carolina Ross cuenta con más de un millón de reproducciones al mes en Spotify y 3 millones de suscriptores en su canal de YouTube gracias a canciones como “El Color de Tus Ojos”, “Puño de Diamantes”, “En Peligro de Extinción”, “Me Vas a Extrañar” y “Cuando Fuimos Nada”.

