¡Evita el caos Vial en CDMX! Concierto de Bad Bunny en Estadio GNP y TOTO en el Palacio de los Deportes HOY: Estas son LAS MEJORES RUTAS

La Ciudad de México es conocida por todos los eventos que recibe semana a semana, donde grandes artistas se presentan en grandes conciertos como en el Estadio GNP y el Palacio de los Deportes , recintos que prácticamente están “pegados” desatando un gran caos vial.

Para suerte de algunos (y no tanta de otros), este martes 16 de diciembre habrán dos conciertos en estos recintos, pues la banda estadounidense TOTO estará llegando al Palacio de los Deportes y Bad Bunny ofrecerá su quinto concierto en el Estadio GNP, en lo que se espera que sea una noche un poco más cargada de tránsito lento, por lo que es importante considerar rutas alternas.

¿Cuáles son las mejores rutas para llegar al Estadio GNP y al Palacio de los Deportes?

Una gran opción es usar el transporte público, pues además de que el Metro y Metrobús están relativamente cerca.



Llegar en Metro: Las estaciones más cercanas del Metro son Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla de la Línea 9 (color café), aunque deberás caminar un poco sobre la avenida de Viaducto Miguel Alemán.



Llegar en Metrobús: Si prefieres usar este transporte, tienes que bajarte en la estación Goma o Iztacalco, ambas de la Línea 2 (color morado), la cuál va de Tepalcates a Tacubaya. Una vez que te hayas bajado, deberás caminar sobre la avenida Churubusco por poco más de un kilómetro.



Llegar en Trolebús: Esta otra opción puede ser conveniente si decides bajar en Puerta 8 y Ciudad Deportiva, ambas de la Línea 2, la cuál va de CETRAM Pantitlán a Chapultepec, aunque deberás de caminar al menos unos 10 minutos por Viaducto.

Recuerda que si llegarás en vehículo personal, es importante ubicar los estacionamientos oficiales y sus horarios, así como el tránsito que pueda haber en las principales avenidas cercanas, por lo que siempre es importante salir a buen tiempo, sobre todo porque para ambos conciertos, los accesos abrirán a la 5:00 pm.

Recuerda que también se ha activado el protocolo de Transporte Seguro , mismo pondrá en marcha rutas de RTP que recorrerán toda la ciudad de 12:30 a 3:00 am, mismos que saldrán desde la Explanada del Palacio de los Deportes con el cuál tu regreso a casa será más rápido y económico.