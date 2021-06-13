¿Capitán América 3: Civil War es la mejor película del UMC hasta ahora?

Si de historias de superhéroes se trata, Marvel es una basta fuente de ellas, mismas que se han llevado a la pantalla de cine con gran éxito, pero... ¿es Civil War la mejor?

Los fans de hueso colorado del cómic se quejaron en su momento de que Marvel haya jugado un poco con sus sentimientos titulando "Civil War" a la tercera entrega protagonizada por el Capitán América, pues en papel la guerra civil de superhéroes es un enfretamiento masivo donde se puede ver a Daredevil, los 4 Fantásticos, Doctor Strange y muchos más que no se ven en la película.

Incluso los personajes de Thor y Hulk, a quienes ya se les había visto en otras cintas, se les reservó para "Thor: Ragnarok" y más tarde aparecen junto al resto en "Los Vengadores: Infinity War".

Y aunque no están todos los superhéroes como se esperaba, el enfoque de la historia de "Civil War" es bastante inteligente y hasta da la sensación de que no se necesitan más personajes de los que aparecen.

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Christopher Markus y Stephen McFeely, fueron los encargados de elaborar el guión a partir del cómic escrito por Mark Millar y el punto de partida es: el descontrol y los daños colaterales ocasionados por los superhéroes en libertad.

UN INESPERADO VILLANO

Plantear que Los Vengadores deberían estar controlados por la ONU divide a los superhéroes en dos bandos: Steve Rogers, quien representa a los que defienden seguir libres y Tony Stark, quien lidera a los que creen que la medida porpuesta es necesaria, pero la cosa se pone peor cuando entra uno de los mejores villanos del cine Marvel.

Abiertamente influenciado por el magistral personaje de Kevin Spacey en "Seven", el Coronel Zemo, interpretado por Daniel Brülh, desestabiliza al grupo de héroes jugando con un elemento que enfrenta a Rogers con Stark: Bucky.

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NO DA TREGUA AL ESPECTADOR

El guión es muy ingenioso y cuenta con un excelente trabajo de los especialistas en acción, quienes orquestan un gran espectáculo, considerado el mejor de Marvel hasta la fecha, con persecuciones trepidantes y furiosas peleas. El enfrentamiento final entre el Capitán América y Bucky contra Iron Man llega a ser bastante emocionante.

Todo esto sin dejar de lado al resto de los personajes, que a pesar de ser numerosos todos tienen su momento para lucirse, en especial la presentación de los nuevos personajes: Spider Man, Black Panther y Zemo.

Estas son tan solo algunas razones por las que muchos fans consideran "Capitán América 3: Civil War" como la mejor del Universo Cinematográfico Marvel.

No te pierdas "Capitán América 3: Civil War" este domingo por la señal de Azteca 7.