¡Estos son los estrenos Platinum 2023 que Azteca 7 trae para ti!

Azteca 7 tiene preparado para ti los mejores estrenos Platinum para lo que resta de 2023, ¿estás enterado de todo lo que tenemos para ti? Aquí te cuento todos los detalles sobre los estrenos y conozcas la cartelera.

¿Cuándo y a qué hora son los estrenos en Platinum de Azteca 7?

Este año nos tiene guardado lo mejor en estrenos de películas en Platinum de Azteca 7. Por ello te diré sobre la próxima película que estoy por transmitir por primera vez en la televisión.

El Llamado Salvaje

Buck es un fiel perrito, uno que todos quisieran tener y aunque es bueno, no todos son como él y por cuestiones del destino, terminó lejos de su casa. Lleno de miedo e incertidumbre, Buck pasa por momentos difíciles, pero también encuentra a un buen amigo: John Thornton. Junto con John, camina por lugares inhóspitos donde además de encontrarse con gente mala, encuentra su verdadero hogar.

Terminator: Destino Oculto

Un nuevo tipo de Terminator llega desde el futuro a la Ciudad de México para asesinar a una joven llamada Dani Ramos. Sin embargo, también viaja al presente desde el futuro Grace, un híbrido entre cyborg y humano que debe, con la ayuda de Sarah Connor, proteger a Ramos del aparentemente indestructible robot asesino.

Espías a Escondidas

El agente Lance Sterling es el mejor en su trabajo, cumple todas las misiones, solo que no le agrada para nada el científico Walter Beckett, un chico que desde que era niño, ha creado grandes inventos para defensa sin lastimar a la gente, cosa en lo que Lance difiere. Aunque Lance no cree en Walter, tendrá que aprender a aceptarlo y trabajar en equipo con él, pues enfrentará la misión más difícil de su vida.

Assassin's Creed

Gracias a una revolucionaria tecnología que desbloquea los recuerdos genéticos, Callum descubre que es el descendiente de Aguilar de Nerja, un importante miembro perteneciente a una antigua orden denominada como los Asesinos, y que posee increíbles habilidades que le permitirán enfrentarse a la poderosa organización de los Templarios, quienes están buscando un importante artefacto que podría cambiar el rumbo de toda la humanidad.

Los Locos Addams 1 y 2

La singular familia Addams regresa a la pantalla con nuevas aventuras. Siempre es difícil ver a los hijos crecer y aunque esta familia siempre va en contra de lo tradicional, esta situación no tuvo excepción con ellos, así que es el turno de los Locos Addams para descubrir en qué se están convirtiendo sus pequeños hijos.

G. I. Joe Snake Eyes

El icónico personaje de G.I. Joe aprende los caminos del guerrero ninja, mientras se revelan secretos de su pasado.

Maléfica 2: dueña del mal

Maléfica regresa para su secuela y nos muestra una vez más por qué no hay nadie que le gane a la reina del mal. Maléfica cuida de Aurora y no dejará que nadie le haga daño, eso incluye a la madre de su enamorado, quien planea destruir la tierra de las hadas.

Cartelera de estrenos en Platinum de Azteca 7

El Llamado Salvaje

¿Sientes que no perteneces al lugar donde estás? Encuentra tu verdadero camino y misión junto a Buck, el perrito más fuerte y valiente, ¡es un hecho! ¡Tienes una cita por Azteca 7 el domingo 25 de junio!



Terminator: Destino Oculto

Nuestro cyborg favorito regresa con una nueva aventura más peligrosa con el estreno Platinum de Destino Oculto, ¡recuerda comprar un rico snack, pues seguro no te querrás despegar de tu asiento el domingo 23 de julio!



Espías a Escondidas

El domingo 27 de agosto prepárate, pues Walter y el agente Lance Sterling te esperan con una gran misión, ¡agenda la cita a las 10 en punto de la noche!



Assassin's Creed

En Azteca 7 escuchamos tus peticiones, por ello no te pierdas el sábado 23 de septiembre el estreno Platinum de Assassin's Creed, y tú... ¿Eres Templario o Assassin?



Los Locos Addams 1 y 2

¡Octubre es el mes perfecto para presentar a la familia más terrorífica! Este próximo 15 de octubre disfrutarás de los Locos Addams por la pantalla de Azteca 7, ¿ya tienes las palomitas preparadas?



G. I. Joe Snake Eyes

¡En Azteca 7 no paramos! No te puedes perder este sábado 21 de octubre el estreno Platinum del legendario G. I . Joe en Snake Eyes, ¡recuerda sintonizar el canal correcto!



Maléfica 2: dueña del mal

Este mes del terror, disfruta de la reina del mal con Maléfica 2 este domingo 29 de octubre, así que prepara una pijamada y disfruta de una rica cena para darle la bienvenida a hadas y magos.

