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Casting La Isla 2017

No pierdas la oportunidad de poder participar en La Isla 2017

Casting de la isla 2017

Escrito por: TV Azteca

1. Fechas de Casting: Del 23 de octubre al 26 de noviembre de 2016.

2. Plazas de Casting: Querétaro, Veracruz, Guadalajara, Culiacán, Puebla, Acapulco, Zacatecas, Cancún y Ciudad de México.

3. Perfil del que hará casting:

a. Ser aguerrido y que te guste la aventura y la competencia.

b. Sólo mayores de edad 

c. Presentarse con ropa deportiva y traje de baño.

4. Requisitos de traslado

a. Disponibilidad para viajar

b. Preferentemente contar con Visa y Pasaportes vigentes

5. Registro:

a. Presentarse el día y la hora indicada en la sede de su preferencia

b. Opción a realizar un pre-registro online 

c. DESCARGA EL REGISTRO AQUÍ, llénalo y llévalo a tu casting presencial.

6. Fechas de Casting:

• Querétaro 23 de octubre

• Veracruz 25 de octubre

• Guadalajara 30 de octubre

• Culiacán 1 de noviembre

• Puebla 5 de noviembre

• Acapulco 13 de noviembre

SEDE: PLAYITA SANTA LUCÍA 

DIRECCIÓN: Av Costera Miguel Alemán S/N, Fracc Club Deportivo, CP 39690 Acapulco, Gro.

• Zacatecas 17 de noviembre

• Cancún 19 de noviembre

SEDE: ALBERCA OLÍMPICA 

DIRECCIÓN:㺼Avenida Chichén Itza CP 77500, Cancún, Quintana Roo.

• Ciudad de México 26 de noviembre

Espera más información próximamente