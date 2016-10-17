Casting La Isla 2017
No pierdas la oportunidad de poder participar en La Isla 2017
1. Fechas de Casting: Del 23 de octubre al 26 de noviembre de 2016.
2. Plazas de Casting: Querétaro, Veracruz, Guadalajara, Culiacán, Puebla, Acapulco, Zacatecas, Cancún y Ciudad de México.
3. Perfil del que hará casting:
a. Ser aguerrido y que te guste la aventura y la competencia.
b. Sólo mayores de edad
c. Presentarse con ropa deportiva y traje de baño.
4. Requisitos de traslado
a. Disponibilidad para viajar
b. Preferentemente contar con Visa y Pasaportes vigentes
5. Registro:
a. Presentarse el día y la hora indicada en la sede de su preferencia
b. Opción a realizar un pre-registro online
c. DESCARGA EL REGISTRO AQUÍ, llénalo y llévalo a tu casting presencial.
6. Fechas de Casting:
• Querétaro 23 de octubre
• Veracruz 25 de octubre
• Guadalajara 30 de octubre
• Culiacán 1 de noviembre
• Puebla 5 de noviembre
• Acapulco 13 de noviembre
SEDE: PLAYITA SANTA LUCÍA
DIRECCIÓN: Av Costera Miguel Alemán S/N, Fracc Club Deportivo, CP 39690 Acapulco, Gro.
• Zacatecas 17 de noviembre
• Cancún 19 de noviembre
SEDE: ALBERCA OLÍMPICA
DIRECCIÓN:㺼Avenida Chichén Itza CP 77500, Cancún, Quintana Roo.
• Ciudad de México 26 de noviembre
Espera más información próximamente