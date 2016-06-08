Castle: Capítulo 16, Tem. 7 | Azteca 7

Un nuevo homicidio es un caso para Castle y Beckett, misión que se desarrolla en lugares totalmente distintos como un simulador de Marte.

El equipo de pilotos dentro del simulador es ayudado por la inteligencia de una computadora llamada M.I.R.A, quien pone en peligro varias vidas.

El desenlace se vuelve muy confuso y lleno de traiciones, ya que una trampa hace a los responsables admitir su culpabilidad.





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