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Castle: A quemarropa nadie se escapa #PonleAl7 10:30 pm

15 de marzo - Ryan debe elegir adecuadamente cada uno de sus pasos para no cometer errores en la solución de un caso donde parece estar implicado su cuñado

Castle A quemarropa Temporada 7

Escrito por: Azteca

 

Castle A quemarropa Temporada 7

Un conflicto se destapa para Ryan cuando uno de los posibles culpables de homicidio y atentado contra un congresista y una de sus socias, puede ser su propio cuñado. 

         

Ahora, Ryan debe elegir adecuadamente cada uno de sus pasos para no cometer errores en la solución de este problema; además, debe ser quisquilloso y rascar en su memoria el más mínimo detalle para salir adelante. 

       

Escapa de la realidad con Castle de lunes a jueves a las 10:30 pm por Azteca 7.