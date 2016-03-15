Castle: A quemarropa nadie se escapa #PonleAl7 10:30 pm
15 de marzo - Ryan debe elegir adecuadamente cada uno de sus pasos para no cometer errores en la solución de un caso donde parece estar implicado su cuñado
Un conflicto se destapa para Ryan cuando uno de los posibles culpables de homicidio y atentado contra un congresista y una de sus socias, puede ser su propio cuñado.
Ahora, Ryan debe elegir adecuadamente cada uno de sus pasos para no cometer errores en la solución de este problema; además, debe ser quisquilloso y rascar en su memoria el más mínimo detalle para salir adelante.
Escapa de la realidad con Castle de lunes a jueves a las 10:30 pm por Azteca 7.