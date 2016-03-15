Castle: A quemarropa nadie se escapa #PonleAl7 10:30 pm

Un conflicto se destapa para Ryan cuando uno de los posibles culpables de homicidio y atentado contra un congresista y una de sus socias, puede ser su propio cuñado.

Ahora, Ryan debe elegir adecuadamente cada uno de sus pasos para no cometer errores en la solución de este problema; además, debe ser quisquilloso y rascar en su memoria el más mínimo detalle para salir adelante.

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