Castle: averigua por qué Rick es ‘Castle P.I’ #PonleAl7 10:30 pm

Castle tiene prohibido seguir trabajando para la comisaría debido a su comportamiento; esta razón lo obliga a tomar un curso en línea de investigador privado.

Sin previo aviso, Rick aparece en la escena del crimen cuya investigación está a cargo de Beckett, únicamente con el afán de ayudarla y estar a su lado. Sin embargo, Gates no tolera su presencia y rechaza su colaboración. ¿Castle se quedará con las manos vacías?, ¿qué hará al respecto? Averígualo esta noche.

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