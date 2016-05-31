Castle: averigua por qué Rick es ‘Castle P.I’ #PonleAl7 10:30 pm
31 de mayo - Luego de la prohibición que tiene de trabajar para la comisaría, Castle se presenta en la escena del crimen de un caso que lleva Beckett
Castle tiene prohibido seguir trabajando para la comisaría debido a su comportamiento; esta razón lo obliga a tomar un curso en línea de investigador privado.
Sin previo aviso, Rick aparece en la escena del crimen cuya investigación está a cargo de Beckett, únicamente con el afán de ayudarla y estar a su lado. Sin embargo, Gates no tolera su presencia y rechaza su colaboración. ¿Castle se quedará con las manos vacías?, ¿qué hará al respecto? Averígualo esta noche.
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