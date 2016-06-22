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Castle: Capítulo 1, Temp. 7 | Series Azteca 7

Después de encontrar el carro en llamas de Castle, Beckett se movilizará para poder encontrarlo; sin embargo, la evidencia de que esta vivo, no es la que el equipo esperaba. Mira el capítulo por Azteca 7 #CastleA7

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Escrito por: Azteca

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Después de encontrar el carro en llamas de Castle, Beckett se movilizará para poder encontrarlo; sin embargo, la evidencia de que esta vivo, no es la que el equipo esperaba. 

      

Pasará un tiempo antes de que Castle regrese a su domicilio, aunque no recordará nada de lo que le sucedió.  Beckett es consciente de que su relación tendrá que comenzar nuevamente después de su desaparición.

       

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