Castle: Capítulo 1, Temp. 7 | Series Azteca 7
Después de encontrar el carro en llamas de Castle, Beckett se movilizará para poder encontrarlo; sin embargo, la evidencia de que esta vivo, no es la que el equipo esperaba. Mira el capítulo por Azteca 7 #CastleA7
Después de encontrar el carro en llamas de Castle, Beckett se movilizará para poder encontrarlo; sin embargo, la evidencia de que esta vivo, no es la que el equipo esperaba.
Pasará un tiempo antes de que Castle regrese a su domicilio, aunque no recordará nada de lo que le sucedió. Beckett es consciente de que su relación tendrá que comenzar nuevamente después de su desaparición.
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