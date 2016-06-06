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Castle: Capítulo 14 Temporada 7 | Azteca 7

Hoy Castle y Beckett no parecen convencidos de que ellos sean los asesinos, aunque no lo pueden probar intentarán que confiesen. #PonleAl7

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Escrito por: Azteca

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La doctora Kelly Nieman y su novio Jerry Tayson, 3XK, será conectada con la muerte de una chica; mientras que el fiscal aprueba que Castle trabaje en el caso.

 

Castle y Beckett no parecen convencidos de que ellos sean los asesinos, aunque no lo pueden probar intentarán que confiesen. Por otro lado,Beckett será secuestrada.


Descubre que pasará de lunes a jueves a las 10.30 p.m. #PonleAl7