Castle: Capítulo 15, Temporada 7 | Azteca 7

Castle y todo el departamento de detectives entran en una profunda búsqueda después de Beckett ha desaparecido; la doctora Nieman y su novio 3XK la han secuestrado.

La desesperación se apodera de todos al no tener alguna pista. Por lo que la doctora de Kelly le revela a Beckett sus planes, los cuales son escalofriantes. Mientras Gates consigue que Castle sea nuevamente admitido en la comisaría.

¿Se darán cuenta que la doctora Nieman y su novio secuestraron a Beckett?, descúbrelo en punto de las 10:30 p.m #PonleAl7