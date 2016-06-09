Castle: Capítulo 17 | Series Azteca 7

Un nuevo personaje está por colaborar con Castle y Beckett, ya que tras parecer una posible criminal, resulta ser una detective de alto rango en Honk Kong, misma que ayudará a descifrar el enigma.

Por otro lado, envuelto en una historia de amor, la víctima se ve involucrada en redes de narcotráfico y trata de personas. Mientras tanto, Beckett plantea nuevas metas en su vida.

Descubre qué pasará de lunes a jueves en punto de las 10:30 p.m. por Azteca 7 #PonleAl7