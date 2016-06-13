Castle: Capítulo 18, Temp. 7 I Series Azteca 7





Ryan, se encuentra en un conflicto, ya que uno de los posibles culpables de homicidio y atentado hacia un congresista, puede ser el cuñado de Ryan.

En este capítulo se deber plantear muy bien las ideas para no cometer errores y recordar hasta el mínimo detalle para solucionar el problema.

Tras muchas investigaciones y pruebas físicas, se conoce al culpable; alguien muy cercano esta por cobrar una venganza.

¿Quién será el culpable?, descúbrelo en punto de las 10:30 p.m. por Azteca 7 #PonleAl7