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Castle: Capítulo 18, Temp. 7 I Series Azteca 7

Ryan, se encuentra en un conflicto, ya que uno de los posibles culpables de homicidio y puede ser el cuñado de Ryan. No te pierdas el capítulo por Azteca 7 #PonleAl7

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Escrito por: Azteca

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Ryan, se encuentra en un conflicto, ya que uno de los posibles culpables de homicidio y atentado hacia un congresista, puede ser el cuñado de Ryan.

     

En este capítulo se deber plantear muy bien las ideas para no cometer errores y recordar hasta el mínimo detalle para solucionar el problema. 

    

 Tras muchas investigaciones y pruebas físicas, se conoce al culpable; alguien muy cercano esta por cobrar una venganza.

      

¿Quién será el culpable?, descúbrelo en punto de las 10:30 p.m. por Azteca 7 #PonleAl7