Castle: Capítulo 18, Temp. 7 I Series Azteca 7
Ryan, se encuentra en un conflicto, ya que uno de los posibles culpables de homicidio y puede ser el cuñado de Ryan. No te pierdas el capítulo por Azteca 7 #PonleAl7
Ryan, se encuentra en un conflicto, ya que uno de los posibles culpables de homicidio y atentado hacia un congresista, puede ser el cuñado de Ryan.
En este capítulo se deber plantear muy bien las ideas para no cometer errores y recordar hasta el mínimo detalle para solucionar el problema.
Tras muchas investigaciones y pruebas físicas, se conoce al culpable; alguien muy cercano esta por cobrar una venganza.
¿Quién será el culpable?, descúbrelo en punto de las 10:30 p.m. por Azteca 7 #PonleAl7