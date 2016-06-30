Castle: Capítulo 21, Temp. 7 I Series Azteca 7

Lo que esperaba ser un vuelo tranquilo hacia Londres para Castle y Alexis, se convierte en un enredado crimen, ya que un federal a bordo ha sido asesinado por razones muy confusas.

Con ayuda por tierra de Beckett, Esposito y Ryan logran descifrar que el crimen ha sido el mal resultado del robo de un artefacto con valor de trece millones de dólares, desenlace en el cual Alexis ser la heroína.

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