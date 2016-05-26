Castle: conoce quién es el último héroe de acción #PonleAl7 10:30 pm

El cuerpo sin vida de un famoso actor de películas de los años 80 es hallado por el empleado de un teatro. Esta situación provoca un gran desconcierto en Castle, pues se considera fan de su trabajo. Durante la investigación, salen a la luz algunos secretos del personaje fallecido. ¿Será algo turbio?

Por otro lado, Beckett piensa que es tiempo de mudarse con Castle por completo, así que tiene que despedirse de su departamento.

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