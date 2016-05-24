Castle: cuentan que Había Una Vez en el Oeste #PonleAl7 10:30 pm

Una mujer muere envenenada, pero antes, en su lecho de muerte, como últimas palabras dice el nombre de un complejo turístico que se ubica en Arizona.

De modo que Castle y Beckett aprovechan para ir al complejo de infiltrados y poder encontrar al asesino. Todo esto sucede mientras tratan de disfrutar de una luna de miel improvisada.

Por otro lado, sus amigos se encuentran molestos por no ser invitados a su boda.

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