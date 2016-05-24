Castle: cuentan que Había Una Vez en el Oeste #PonleAl7 10:30 pm
24 de mayo - En su lecho de muerte, una mujer envenenada dice el nombre de un complejo turístico en donde estaría el asesino, Castle y Beckett deben investigar
Una mujer muere envenenada, pero antes, en su lecho de muerte, como últimas palabras dice el nombre de un complejo turístico que se ubica en Arizona.
De modo que Castle y Beckett aprovechan para ir al complejo de infiltrados y poder encontrar al asesino. Todo esto sucede mientras tratan de disfrutar de una luna de miel improvisada.
Por otro lado, sus amigos se encuentran molestos por no ser invitados a su boda.
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