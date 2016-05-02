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Castle: el equipo caerá En la Boca del Lobo #PonleAl7 10:30 pm

2 de mayo - Beckett ha sido secuestrada, y Castle, junto con el equipo de detectives la busca sin pistas que den con su paradero, ¿la encontrarán? Vamos a ver

Castle, En la boca del lobo, Temporada 6

Escrito por: Azteca

 

Castle, En la boca del lobo, Temporada 6

Castle y el departamento de detectives realizan una búsqueda profunda luego de que Beckett desaparece. Pronto, la desesperación empieza a surtir efecto entre los miembros del equipo cuando la falta de pistas no los lleve a ella. 

              

Al parecer, la doctora Nieman y su novio 3xk son los secuestradores. Y mientras el equipo la busca, Beckett se entera de los escalofriantes planes de la doctora kelly

              

Además, Gates pugna porque permitan a Castle incorporarse nuevamente al equipo, ¿lo conseguirá?

          

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