Castle: el equipo caerá En la Boca del Lobo #PonleAl7 10:30 pm
2 de mayo - Beckett ha sido secuestrada, y Castle, junto con el equipo de detectives la busca sin pistas que den con su paradero, ¿la encontrarán? Vamos a ver
Castle y el departamento de detectives realizan una búsqueda profunda luego de que Beckett desaparece. Pronto, la desesperación empieza a surtir efecto entre los miembros del equipo cuando la falta de pistas no los lleve a ella.
Al parecer, la doctora Nieman y su novio 3xk son los secuestradores. Y mientras el equipo la busca, Beckett se entera de los escalofriantes planes de la doctora kelly.
Además, Gates pugna porque permitan a Castle incorporarse nuevamente al equipo, ¿lo conseguirá?
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