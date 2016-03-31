Castle: el misterio rodea El Bosque Hollander’s #PonleAl7

Como en toda historia, hubo un suceso detonante para que el personaje decidiera darle un giro a su vida en busca de algo en particular. En el caso de Castle no se sabía con certeza por qué su interés en buscar criminales.

Un crimen horrible sucede en la ciudad; el perpetrador es un asesino oculto tras una máscara, el cual ha vuelto luego de 35 años. Este mismo hombre amenazó de muerte a Castle cuando era apenas un niño. Ahora, su obsesión se centra en hallar al sujeto sin saber que la muerte los vigila muy de cerca.

Escapa de la realidad con Castle de lunes a jueves a las 10:30 pm por Azteca 7.