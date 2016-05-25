Castle: ellos tendrán el Control para Matar #PonleAl7 10:30 pm
25 de mayo - Esposito se convierte en rehén de un asesino al interior de un vagón del metro. El equipo hará lo necesario para rescatarlo, vamos a ver...
Un asesinato ocurre en un parque; cuando el equipo se encuentra en la investigación, el mismo individuo que lo cometió ahora toma un vagón del metro con rehenes entre los que se encuentra Esposito. El equipo hace todo lo necesario para rescatarlo. ¿Lo lograrán?
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