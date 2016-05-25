Castle: ellos tendrán el Control para Matar #PonleAl7 10:30 pm

Un asesinato ocurre en un parque; cuando el equipo se encuentra en la investigación, el mismo individuo que lo cometió ahora toma un vagón del metro con rehenes entre los que se encuentra Esposito. El equipo hace todo lo necesario para rescatarlo. ¿Lo lograrán?

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